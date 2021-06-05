曾於16年里約奧運奪金的美國百米欄后麥妮爾（ Brianna McNeal ），因為第二度被裁違反禁藥規則，遭重罰停賽五年。

田徑誠信組織（ Athletics Integrity Unit、AIU）的紀律審裁處經調查後，裁定現年29歲的麥妮爾，因為「在藥檢過程中作出篡改」，被罰停賽五年，但禁賽令獲追溯至由去年8月15日計起。外電報道指，審裁處在四月底已作出裁決，但到周五才正式公佈，麥妮爾已就判決向國際體育仲裁法院（CAS）提出上訴。有關聆訊將會於東京奧運揭幕前舉行，麥妮爾仍可參加本月舉行的美國奧運田徑隊選拔賽。她今月二月被判臨時停賽後，曾透過社交網站宣稱自己清白無辜。AIU未有公開麥妮爾的違規細節，但早前有報道指，她可能是在接受藥檢期間，更改了樣本的識別編號。

麥妮爾除了在16年贏得奧運金牌外，亦曾在13年世界田徑錦標賽贏得女子100米跨欄冠軍。不過，她也曾經因為三度缺席藥檢被罰停賽一年，並因而錯過了17年的世錦賽。

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