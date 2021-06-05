上月已故球星拜恩（Kobe Bryant）的Kobe 6 Protro 「Mambacita」紀念版籃球鞋設計圖在網上流傳，該雙鞋是紀念拜恩已離世的二女吉安娜（Gianna Bryant）。不過球鞋未面世日前已有膺品流出市面，拜恩遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）周五就在社交媒體怒斥一剔牌令她的設計圖曝光，同時譴責那些以不明手法製造球鞋的人。

雲妮莎今年四月宣佈不跟Nike續約，雙方的合作關係於4月14日正式結束，這意味着上月底推出的Kobe 6 Protro「Pop」白黃配色球鞋，很可能是拜恩在Nike推出的最後一雙籃球鞋。不過上月網上亦流傳，由雲妮莎設計第六代Protro 「Mambacita」黑白配色球鞋，不久後亦將會面世，惟日前外國已有球迷手執這雙紀念版球鞋拍照，甚至有人放上拍賣平台出售，就令雲妮莎大怒。

她周五在個人ig發文交代事件，表示這雙「Mambacita」籃球鞋不會公開發售，她不知道為何有人能夠擁有這雙球鞋，並質疑Nike洩露她的設計圖，讓不法廠商在未經授權下私自生產球鞋，目前就連她和女兒們都沒有這雙鞋：「這是一雙我設計去紀念我女兒吉安娜的球鞋，它將被命名為Mambacita，以黑白配色襯托她爹啲的球鞋。我揀選這些顏色，是參考她的球衣、2號球衣號碼，鞋踭位置用金色印上Kobe和Gigi的名字。這雙球鞋是未經准許發售，我希望它所有收入都會捐贈予我的曼巴體育學院，但由於我沒跟Nike續約，因此亦決定不會發售這雙球鞋（球鞋於當初已不獲授權生產）。」

「該品牌沒有為我和女兒們送上這雙球鞋，我不知道為何有人能拿着這雙我設計去紀念女兒的鞋，我希望這些鞋不會被售出。」據ESPN指出，這雙鞋是雲妮莎去年跟Nike合作，並計劃於今夏發售，但隨着她未跟該牌續約，球鞋被無限期擱置。

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