大英葉冠英除了本性樂於助人外，現時擔任手球隊隊醫義務助香港手球隊亦因自己是過來人，一是因為手球隊仍未職業化，更遑論有醫療支援，所以希望以己之長幫後輩繼續奮鬥；另一則是自己中學時間手臂曾受長期傷患困擾。

香港政府於2018年推出「隊際運動五年發展計劃」，經體院研究後，八個項目的體育總會將獲額外資助為參戰亞運會或亞冬運練兵，當中分別是棒球、籃球、手球、曲棍球、壘球、冰球、排球和水球。另外，八個項目的港隊成員亦會獲得每月4,000港元恆常津貼及增加訓練時數。大英指4,000元當然不是「大錢」，但對年輕的港隊球員亦非常重要：「可能返緊學嘅唔使搵兼職賺零用，減少兼職嘅時間後可以用喺訓練或者保養身體。」

2015年理工大學物理治療科畢業後，大英一直於手球及物理治療界別雙線發展，他當初選擇成為物理治療師是因為中學時曾經手臂內側韌帶受傷，及後求醫跌打館一直未能根治問題，「當時甚至諗緊要轉位唔可以再守龍，但機緣巧合下去咗物理治療，之後情況好轉就萌生讀物理治療嘅想法。」他更於去年與數名合夥人創立物理治療中心，除醫療保養外，也有健身訓練設備。

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