將接手執教羅馬的摩連奴在新球季展開前，特別為《太陽報》點評了今屆歐國盃各支參賽隊伍的實力。這位前熱刺領隊認為，英格蘭陣中不少球星正值當打之年，必須趁機打破多年大賽錦標荒，而其舊部哈利卡尼在球會長期與冠軍無緣，亦有利三獅軍團爭標。

摩連奴認為，英格蘭國家隊人才濟濟，單是右閘已有多個選擇，令領隊修夫基有充足兵源應對球員傷停問題。「摩佬」指出，英格蘭與巴西是世上兩支最難教的國家隊，理由是兩國的球迷期望太高，容易出現負面批評。不過，英軍今屆在分組賽將有主場之利，而四強與決賽也會在溫布萊球場上演，只要三獅軍團能夠戰勝沉重的壓力，便有機會繼1966年高舉世界盃後，再次在主場贏得大賽冠軍。

上季末段被熱刺解僱的摩連奴又謂，哈利卡尼在球會一直無法染指錦標，亦大大加強了他為國家隊爭冠的決心。「哈利肩負着很重的擔子，包括國人對他的期望，以及他本身的期望。身為隊長，他希望贏取一些東西，當球會未能協助他圓夢時，他當然會傾盡全力為三獅軍團爭標。」摩連奴說。

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