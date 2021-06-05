F1阿塞拜疆站周六上演排位賽，今站賽事意外頻生，賽會共需要四次舉行紅旗暫停賽事。Q1及Q2成績不算突出的法拉利車手勒卡歷，成功於Q3造出全場最快的1分41秒218圈速，以0.232秒之差力壓第二的平治車手咸姆頓再奪杆位，周日正賽排頭位出戰，紅牛車手韋特本則慢0.345秒排第三。

今站排位賽開車不久即意外頻生，阿士頓馬田的加拿大籍車手史杜爾率先炒車，其戰車在進入第15個彎道時撞到右邊圍欄，除車頭損毀，戰車右胎更被撞至幾乎脫落。史杜爾把戰車駛至一旁後，亦不禁用力打軚盤發洩，賽會舉起紅旗清理意外現場。賽事重開不久，又輪到愛快車隊的基奧雲尼斯自炒，他同在進入第15個彎道時撞到右壆，同是戰車右胎被撞甩，完整地複製了史杜爾的意外，賽事再舉紅旗暫停。諸事不順的Q1，由咸姆頓造出全場最快的1分41秒545，韋特本和隊友佩雷斯分排二、三。

Q2咸姆頓繼續跟韋特本和佩雷斯鬥快，勒卡歷的時間一度緊隨三人之後。惟在一眾車手激烈競爭之際，麥拿侖車手歷斯亞度亦發生意外，他進入第3個彎道時收掣不及，戰車直接撞上圍欄，賽會第三度舉起紅旗。Q2由韋特本造出最快的1分41秒760圈速，佩雷斯排第二，咸姆頓跌落第三。今季轉投阿斯頓馬田的維特爾，於Q2被淘汰。進入Q3勒卡歷急速冒起力迫咸姆頓，另一邊廂艾法托利的日本車手角田裕毅和法拉利的辛斯亦先後在第3個彎道發生意外，賽會第四度舉起紅旗。最後勒卡歷造出全場最快的1分41秒218圈速，連續兩站奪得杆位，亦是他今季第二個杆位。練習賽成績不理想的咸姆頓慢0.232秒排第二，韋特本慢0.345秒排第三，佩雷斯則跌至第7。

今站賽事共有五位車手發生意外，明日正賽前恐怕要花一段時間修理。勒卡歷說：「我沒預期我們今天能這麼強的競爭力，我的表現在紅旗前一直都在改善，但我非常高興！」韋特本就不滿說：「真是個愚昧的排位賽，這是街道賽場，這些（撞車）意外就是會發生。幸好我們的戰車夠強，希望明天能拿到好的分數。」

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