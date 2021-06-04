2020年就像空白了一年，猶如換了人間，錯過的事總不少，有人隨遇而安，有人為此焦慮。香港手球代表隊的孖生「英雄」葉冠英、葉冠雄亦在2020年悄悄地放下手球，迎來身份轉變，兩兄弟選擇安然接受，對「如果有得揀，你會用咩形式退役？」這假設性問題亦一笑置之。

「大英」葉冠英和「小雄」葉冠雄這對孖生兄弟自14歲開始加入青年軍，司職守門員的大英屢次為港隊救險，亦當選過2017年全運會分組賽最有價值球員，而在他眼中，他守護港隊同時，亦因為有弟弟在自己身前遮風擋雨：「可能人哋睇到我救波好型，其實好多時小雄打後衞同人撞或者擋個波，佢用條命去防守，減咁啲力博我擋唔擋到。」用生命值硬接的小雄對這類場面亦歷歷在目：「港隊嘅對手多數係職業球隊，實力同身型都比我哋好，如果我唔衝出去擋，阿哥喺後面就好似中子彈咁，希望令佢中少一兩下都好。」兩人的默契不言而喻。

運動員總會想像過在賽場上完成最後一場賽事後，再揮淚答謝眾人宣佈退役，但世事總不完美，疫情影響下體壇停頓，葉氏兄弟卻在疫情下忽然打完自己的最後一場賽事「被退役」。2020年1月遠征科威特的手球亞洲錦標賽算是大英的「告別戰」，而小雄則是2019年10月東京奧運亞洲區資格賽，兩人坦言雖然未有正式退役，但現時各有新工作未必有時間再次為港隊披甲，大英於去年年頭與數名合夥人合資七位數字開辦物理治療中心，小雄則剛成為消防員，難以請假離開香港數周出國征戰，而且訓練量已減少至一周一課，完全離開港隊只是時間問題。

外人可能認為他們是憾別球壇，然而大英卻覺得時間剛好：「相信（天公）自有安排，好少回望過去，而已對現狀也很滿意。」大英以往兼任物理治療師和港隊手球代表，亦有現役球員光顧物理治療中心，他自覺沒有離開手球的感覺；反觀小雄雖然同樣沒有為黯然退役憂愁，認為人生總要不斷跳出舒適圈，但當初接受消防處訓練時卻為放下手球而難過，因為消防入營受訓一進便是半年，除了同期受訓的人外，只得太陽與汗水，仿似與世隔絕，加上放下曾經朝夕相對的手球，對他來說是一個重大挑戰。

改變身份，但卻仍找到最合適的位置，就如小雄在手球一直擔任控球角色，除了是守門員身前的屏障外，就肩負組織進攻的重任，對比哥哥的左飛右撲或隊友射門總能讓人捕捉到亮麗身影，與消防員的職責有些吻合，大英指：「消防員一樣都係默默負出，不計回報嚟貢獻，所以一知道佢考消防員就覺得好啱佢，好似佢。」大英作為港隊守護神，不單是指在場上守門，更因為自2014年大學畢業後兼任港隊物理治療師，作賽之餘亦照顧隊友的傷患，小雄亦為哥哥戴高帽：「以前佢係自己守龍兼幫手做隊醫，而家開咗公司之後感覺昇華咗，帶住一個團隊嚟幫手，好似將樂於助人嘅精神傳染畀人。」而葉冠英除了為手球隊診治外，亦曾經與港足和東方籃球隊等隊伍合作。

人物檔：

葉冠英

年齡：1992年4月6日(29歲)

位置：守門員

現職：物理治療中心老闆兼註冊物理治療師

最後參加賽事：2020年1月第19屆亞洲男子手球錦標賽

葉冠雄

年齡：1992年4月6日(29歲)

位置：控球後衞

現職：見習消防隊長

最後參加賽事：2019年10月東京奧運亞洲區資格賽

鳴謝場地提供：DIY Physio 運動‧物理治療中心

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