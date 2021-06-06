香港競步女將程小雅日前於西班牙出戰20公里競步賽，最後她排第25，時間未能達直接入圍東京奧運的標準，不過現時其奧運積分排名位列57，仍有望以此躋身奧運。

34歲的程小雅日前於西班牙拉科魯尼亞出戰20公里競步賽，冀突破1小時32分30秒的個人最佳，跑入1小時31分直接入圍奧運，最後她以1小時37分09衝線，於57位落場選手中排第25，無緣直接達標出線東京奧運。賽後她於社交網站分享感受，坦言未能達成任務，但無悔表現，「起碼我未有畏懼，而且嘗試保持速度。我很後悔多哈世錦賽時沒有跟隨大隊，今次我及早發力，即使最後未如人意，但我不感後悔。」即使她達標不果，但奧運夢尚未絕望，因東奧競步賽共設60席，現時有43名選手達標，其餘17席則以世界排名分配，程小雅現奧運積分排名第57，由於每一地區最多可派三人出賽，計算各國限額後，程小雅排第50，只要她於六月底截數前保持此成績，仍有機會趕上奧運尾班車。

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