F組四隊之中有三隊都曾經奪得歐國盃，無獨有偶，三隊對上一次在歐國盃奪冠，同樣都靠後備入替的前鋒射入奠勝一球，可謂相當巧合。

空中霸王後備變英雄

德國對上一次贏得歐國盃已經數到1996年，該屆的決賽對手是捷克。捷克在決賽之中由貝加在59分鐘射入12碼先開紀錄，德國在69分鐘換入當時只是第8次為國家隊披甲的比亞荷夫上陣，這位空中霸王先在73分鐘一次頭槌攻門扳平，到加時95分鐘他再射入該屆賽事首個黃金入球，協助德國第三度捧起歐國盃。

查斯古特黃金入球回憶

2000年的歐國盃決賽由當時的世界盃冠軍法國硬撼當年仍是星光熠熠的意大利，意大利在55分鐘由迪維基奧先開紀錄，不過法國在完場前就由韋托特扳平，雙方進入加時。下半場入替的查斯古特在加時103分鐘接應皮利斯左路傳中，於12碼點附近第一時間窩利破網，為法國反勝對手奪冠，查斯古特這個黃金入球至今仍是球壇經典。

葡萄牙4年前一嘗奪標滋味

上屆冠軍葡萄牙在決賽遇上被外界看高一線的東道主法國，葡萄牙上半場中段在主力基斯坦奴朗拿度傷出之下大部份時間捱打，不過法國始終無法打破疆局，雙方進入加時。下半場尾段入替連拿度辛捷士的艾達盧比斯在加時109分鐘，在離門近30碼放出一記冷箭射破法國的大門，最終協助葡萄牙贏得國家史上首個國際大賽錦標。

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