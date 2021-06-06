據英國傳媒周六報道，正為英格蘭出戰歐國盃友賽的曼聯前鋒拉舒福特，將要在歐國盃結束後，為其肩部和足踝的傷患進行手術。紅魔就擔心手術會令他其休息時間減少，更恐怕令他錯過曼聯季初的英超賽事。

曼聯於過去的英超球季勇奪亞軍，並在歐霸盃殺入決賽，不過整個球季為紅魔在各項賽事踢了57場的福仔，卻一直負傷上陣，現在還要再為英軍出戰歐國盃，面對一系列緊密的賽程，或會為他的傷患帶來負擔。據《鏡報》和《每日報道》等媒體指出，福仔非常希望為三獅出戰歐國盃，並排除任何自己會缺席這個大賽的可能性，待歐國盃結束後才會為身體兩處傷患接受手術，當中很大機會是在足部動刀。曼聯亦決定支持他，但擔心這會影響他出席新季英超的季初賽事。

若英格蘭長驅直進殺入歐國盃決賽，意味着福仔將要出戰到7月11日，即使他賽事翌日就接奴手術，新季英超亦會在8月14日開季，令這位23歲前鋒手術後僅餘下34天回復狀態，時間非常逼切。今次是福仔第三次以英格蘭球員身份出戰大賽，他希望能爭取到錦標，因此不希望被傷患影響到。他早前說：「我無大礙，我會逐場逐場視察着自己的情況，足部的康復情況有點不同，但我們要以最好的方法解決問題，（歐國盃後做手術）是最舒適的。當我落場比賽和幫助到球隊，才是令我最快樂的，我會做任何賽事令自己可以上陣。」

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