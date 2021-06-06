英國傳媒報道，阿士東維拉以高於阿仙奴開出的價格爭贏阿根廷翼鋒貝安迪亞，後者很大機會以打破維拉轉會費的3,300萬鎊（約3.6億港元）加盟。

英國《太陽報》報道，最初要求4,000萬鎊的諾域治拒絕了阿仙奴和維拉的3,000萬鎊報價，而阿槍手未有作第二次報價，維拉勢將簽入他們今夏的首要羅致目標貝安迪亞。報道指維拉的合約中會包括額外500萬鎊的浮動條款，BBC則指雙方已就這宗交易達成協議，只待維拉與貝安迪亞談妥個人條款。

24歲的貝安迪亞於2018年由基達菲加盟諾域治後已是第二度贏得升班資格，今季他為奪得英冠冠軍的諾域治射入15球及助攻16次，除獲選為諾域治隊中最佳球員外，亦當選2020/21球季的英冠年度最佳球員。

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