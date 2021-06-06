自少便喜歡足球的謝東尼年輕時曾與前港隊教練郭家明踢波，又愛閱讀有關足球的英文書籍，加上經常「蒲吧」而能操流利英語，是當年罕見中英雙佳體育傳媒，70年代任突發、體育記者及編輯，而他離開球圈多年，前年出書以散文方式紀錄球圈點滴。

Tony透露，當年在英文星報、英文中國郵報及英文虎報等任職，也曾在星島撰寫足球專欄。他說：「當年試過喺英國跟不同記者周圍走，而自己由細到大鍾意踢波，看足球書及歷史，認識好多球員、記者、教練同球探，而他們好鍾意去酒吧飲啤酒，講好多足球歷史。有時間又睇書，自己又讀過商業管理，將足球同商業管理結合埋，其實不是好特別，但對後來領隊工作好有幫助。」

他表示任全職領隊的壓力是超乎想像：「寶路華是商業隊，負擔大，老闆期望又大，領隊是24小時工作，連去廁所也諗住隊波。足球佔生命有十多二十年。幾年前有朋友叫我出書，決定以散文形式出咗本《足球的樂趣》，以另一種形式與球迷溝通，希望大家可從書中找到樂趣。」

Tony隨着寶路華退出而離開球圈，與友人合資從事基金管理生意至今，而他表示遲早也要退休，而人生好短，過程中可以找住嗜好是樂在其中，人生便有其價值。「你現在問我，講已40年前寶路華的事，似是昨日發生。」謝東尼說。

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