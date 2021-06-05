荷蘭在歐國盃前接二連三收到壞消息，中堅馬菲斯迪歷特於周六操練弄傷鼠蹊，需要養傷多久未知。

荷蘭正在葡萄牙拉古什集訓，這位祖雲達斯後衞是在周六中午最後一節練習中受傷，教練法蘭迪保亞之後見記者時，只簡單說了一句：「我們要再等待和觀察他的問題。」

荷蘭今屆已在中堅位置缺少華基爾雲迪積克（VVD），上周又有門將施利臣確診新冠肺炎病毒後被迫退隊，如今若迪歷特也退出大軍，勢必對他們防線造成極大影響。

荷蘭周日會與格魯吉亞進行熱身賽，而他們在歐國盃被編入C組，同組對手有烏克蘭、奧地利和北馬其頓，首戰是6月13日，對手就是舒夫真高領軍的烏克蘭。

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