被譽為本地球壇最佳其中一位左後衛的余國森球員生涯曾效力星島、元朗、南華及麗新等著名球會，而他回顧球員生涯，最開心必然是在寶路華的日子，因為除在這商業大軍成名，還認識真正的職業足球，以及職業球員的態度。

余國森在78/79球季協助元朗贏足總盃後獲當時寶路華領隊詹培忠招手，毅然加盟該新軍。洋名Sammy的余國森現在仍感恩詹培忠當賞識：「自己在寶路華成名，球會又成功，自己又踢得開心，亦學咗好多嘢，當中最重要係從教練同外援身上學到職業球員應有態度及思維，對日後工作好有幫助。」所指的職態度認真及投入訓練及比賽，要有良好個人紀律及操守，場內場外要顧及球會與個人形象等。

寶路華於81/82球季邀請英甲高雲地利教練韋利執教，而余國森指韋利在英球壇是有名望的教練，其出任教練短短一季在操練及比賽帶來很多新衝擊，他說：「外援成日講職業態度，其實華人不太清楚是甚麼，直到謝東尼任領隊，帶到好多不同事物畀球隊，這是最精髓，邀請韋利任教令球員接觸完全不同訓練方式，真正感受到改變，由慢慢成長，到不同訓練原來可以加快自己進步。」

韋利還細緻教導余國森如何防守精工華希恩等高質外援。余回想說：「精工外援華希恩，好高大又快，而韋利教我喺一邊阻住他，落場真係可以攔到他，呢啲高質教練可以諗到細緻方法應付高質對手。寶路華引入不少外援助陣，當中又有啲英國二三流，但個鼻子好高。亦有國腳級，如赫捷臣。

「赫捷臣真係完全冇架子，真係教到華人；他踢左翼，我踢左閘，場上主動幫我；佢成日叫我有機會就上，佢會喺後邊協防，亦教我如何防守盯人，大家好夾。佢同華將好融洽，又好肯幫我們，令到華人越踢越有信心，不是說笑喺佢地身上學到好多嘢，而謝東尼帶來的教練同外援令華將有不同思維，所以我成日話Tony係成功領隊，係佢令到我地認識點樣先係真正職業態度。」余國森說。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波