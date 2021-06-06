曾主持BBC皇牌汽車節目《Top Gear》等多個汽車節目的英國有名主持人克拉克森（Jeremy Clarkson），近日在英國《太陽報》撰文提到了上周末前往葡萄牙觀看歐聯決賽的經歷，並且提到自己賽前在午餐之後被一些曼城球迷包圍，更有藍月球迷出手打了克拉克森的頭，幸好的是這名61歲的英主持人沒有大礙。

作為車路士球迷的克拉克森，在此前的歐聯決賽當中租了一輛私人飛機前往波爾圖觀看車路士1:0曼城的賽事，不過在比賽開始之前，這名前《Top Gear》主持人表示在午餐之後與朋友們分開了一段時間，期間他就遇到了曼城的球迷：「事實上我很高興，之後我離開了派對，發現我被一些和藹的曼城球迷包圍着，他們更用拳頭打我去表達出他們的好意。」

只不過克拉克森就表示事情沒有想像中嚴重，而最後該名曼城球迷亦未有被拘捕：「我隨後花了十分鐘去說服一名警察，告訴他們這只是開玩笑，沒有人需要去警局。然後我又花了十分鐘去看着救護員的手指，從而說服他們我不用去醫院，之後我搖晃地走入球場。」另外克拉克森又提到在決賽之後，自己又遇到了另一件壞事，就是去到機場之後發現自己的航班被取消，因此自己需要滯留在葡國，只不過雖然為門票支付了超過500鎊（約5,500港元），不過眼見着藍軍捧起第二次歐聯冠軍後，就覺得一切也是值得。

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