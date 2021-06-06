費達拿上周六力戰3小時35分鐘後，以3:1淘汰德國球手高化，賽後他已表示可能退出賽事。結果在周日39歲的費達拿發聲明宣佈退出法網，令到原本的對手意大利的巴利天尼自動晉身八強。

費達拿在上周六力戰3小時35分鐘後，戰至接近周日凌晨12時45分才以7:6（7:5）、6:7（3:7）、7:6（7:4）及7:5險勝世界排名59的高化，這場激戰對於費達拿的體力和膝部都造成負擔，他去年曾兩度做膝部手術，法網是其自2020年澳洲公開賽後僅第3個賽事，賽後已經表示自己可能會退賽，以免繼續加重膝部的負擔。

20個大滿貫錦標得主費達拿，一直表示溫布頓是他今年最優先考慮的賽事，他將爭取在6月28日展開的該項草地賽第9度封王，而在溫網之前，他計劃參加在法網結束翌日、6月14日開始的哈雷網賽為草地賽事熱身。他更指：「由於賽期已變，我失去慣常在法網與哈雷網賽之間的一星期休息時間，我們必須決定如何能夠為溫布頓準備得最好。」

結果在周日，這位瑞士天王宣佈退出法網賽事，他在社交媒體發文表示：「經過與我的團隊商討後，我決定退出今屆的法網賽事。我曾兩度進行膝部手術及超過一年的休養，我們了解聆聽身體的重要性，我亦不應在康復路上過於急切。很高興能參加三場的法網賽事，沒有比重回球場更棒的感覺。很快與大家再見。」

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