費達拿周六力戰四盤後以3:1淘汰德國對手高化，打入法國網球公開賽男單16強，但這名8號種籽賽後表示考慮退賽。按賽程編排，費達拿將於周一與意大利的巴利天尼爭入8強。

尚有兩個月便40歲的瑞士天王費達拿，是2009年的法網冠軍，他在周六力戰3小時35分鐘後，戰至接近周日凌晨12時45分才以7:6（7:5）、6:7（3:7）、7:6（7:4）及7:5險勝世界排名59的高化，職業生涯第15次殺入這個賽事的第二周。不過，去年曾兩度做膝部手術、正參加自2020年澳洲公開賽以來僅第三個賽事的費達拿賽後說︰「我不知道我會否繼續，我必須決定是否繼續比賽。繼續對膝部施壓是否太冒險？這是否休息的好時機？」

20個大滿貫錦標得主費達拿，一直表示溫布頓是他今年最優先考慮的賽事，他將爭取在6月28日展開的該項草地賽第九度封王，而在溫網之前，他計劃參加在法網結束翌日、6月14日開始的哈雷網賽為草地賽事熱身。費達拿不諱言︰「每場比賽我都要重新評估，看看翌晨醒來我的狀況怎樣以及我的膝部情況如何。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波