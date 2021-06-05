【仲有5日開波】今屆歐國盃F組可謂競爭最激烈的死亡之組，過去三個國際大賽的冠軍聚首，其中上屆歐國盃兩支決賽球隊葡萄牙及法國，今屆更提早在分組賽開戰，而換帥在即的德國能否在今屆賽事重新振作同樣值得留意。

文：薰爵

衞冕的葡萄牙上屆以小組第三名資格晉身淘汰賽，最後更首次奪得歐國盃冠軍。五年過去，葡萄牙近年有不少新星湧現，如般奴費南迪斯（B費）、貝拿度施華（B施華）和祖奧菲歷斯等上屆仍未成名的球員，現時已經成為歐洲頂級球會的主力。相比起上屆，葡萄牙現時的陣容更具星味。

葡萄牙今屆的焦點人物仍是射手基斯坦奴朗拿度（C朗），雖然未知今次會否是已經年屆36歲的他最後一次參加歐國盃，不過葡萄牙教練費蘭度山度士指出，雖然C朗非常懂得管理身體，不過要以39歲之齡參加2024年在德國舉行的歐國盃顯然並不容易，屆時將取決於他身體和心理上的狀態。

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德國以老帶新路維告別作

另一支歐洲傳統強隊德國自上屆歐國盃後，球隊即進入了瓶頸，在上屆世界盃以衞冕身份在分組賽出局，成為了該國在世界盃歷史上最差成績的其中一屆，令教練路維決心進行改革。作為傳統足球大國，德國近年不缺有實力的年輕球員，然而大換血後的德國似乎又欠缺了昔日穩定的表現，球隊去年的國際賽成績僅獲3勝4和1負。

從今次德國的點兵名單中不難看到，路維在活力和表現兩方面作出平衡的心思，除了一班年輕球員，亦重召了闊別國際賽兩年的湯馬士梅拿等老將，以老帶新。今屆賽事是路維最後一次帶領黑鷹軍團的大賽，他早前已宣佈會在決賽周後離開並由費歷克接手，相信路維肯定希望能為球隊洗刷上屆世盃的不榮譽戰績。

法國曾經在2000年歐國盃，打破了世盃冠軍無法在翌屆歐國盃奪冠的魔咒，近年進入「第二次復興」的「高盧雄雞」今屆繼續陣容鼎盛，肯定是不少球迷心目中的奪冠大熱。

法國大熟大勇聚焦麥巴比

法國三線各位置的實力都相當強，焦點肯定是被譽為「新世代球王」之一的射手基利安麥巴比，他與C朗的歐洲球王之爭更是F組賽事的一大戲碼。法國的另一個焦點，相信是相隔六年後重返國家隊的前鋒賓施馬」。雖然賓施馬已33歲，不過他近年在皇馬表現出色，最終獲迪甘斯重召。相信賓施馬定必希望追回過去六年光陰，在今屆歐國盃贏得個人首個國家隊錦標。

F組四隊中，匈牙利無疑被視為陪跑分子，不過他們在上屆歐國盃同樣不被看好下踢出驚人表現，爆冷以小組首名晉級。雖然這支1950年代巨人要在今屆從三支強隊中突圍的難度極高，不過仍有可能成為三支對手晉級次序的X-Factor。

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