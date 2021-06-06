周六NBA季後賽焦點戰，網隊於東岸次圈G1主場迎戰公鹿。兩大球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）和K艾榮（Kyrie Irving）今仗分別攻下29和25分，惟夏登（James Harden）開賽不足1分鐘就因傷退場，不過網隊最後仍以115:107力克公鹿，先拔頭籌領先場數1:0。G2將於周一續在網隊主場舉行。

網隊和公鹿是聯盟今季其中兩支攻力最強勁的球隊，前者首圈以場數4:1踢走塞爾特人晉級，後者更把上季東岸冠軍熱火以場數4:0橫掃出局。兩軍於東岸次圈碰頭，令球迷引頸以待。G1是網隊三巨頭僅第14次同場比賽，惟開賽不足1分鐘夏登再度傷出，他於網隊首個攻勢突破切入時，再拉傷右大腿筋舊患，離場後再無折返，其大腿筋傷於過去兩個月已令他缺席21場常規賽。夏登早早傷出，仍有KD和艾榮扛起球隊，兩人上半場聯手交出32分，而那邊廂的公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）亦狀態火熱，首兩節拿下19分，半場勢均力敵網隊僅領先63:61。

今季被指攻強守弱的網隊也一改防守惡習，今仗以嚴密防守招呼公鹿，令對手外圍命中率急劇下降，公鹿今仗三分球30投僅6中命中率低至兩成，成為他們今仗落敗關鍵之一。換邊之後KD個人再奪17分，加上前鋒比歷克格芬（Blake Griffin）和射手J夏里士（Joe Harris）亦越戰越勇，網隊下半場逐漸拉開比數，最多領先過公鹿19分，並將優勢帶至完場，成功於東岸次圈先下一城。G2周一續在網隊的布魯克林主場進行。

第四節末段吞下個人第四犯的KD，跟教練尼殊（Steve Nash）表示自己不願離場，他亦深明隊友夏登同樣想上陣作戰。他賽後回應對方傷勢說：「很糟糕，因為我亦想他跟我們同場作戰，我知道他有多在意比賽，我知道他這個時刻有多想上陣，真的很糟糕，我祝他早日康復。」尼殊賽後亦指，夏登受傷後已離開球館接受磁力共振檢查，目前他未收到任何傷患報告。網隊今場有五人得分上雙，KD拿下29分並搶下10籃板，艾榮奪25分8助攻，格芬交出18分14籃板，夏里士亦貢獻19分。

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