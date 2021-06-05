本地壇過去數未年除靠傳統球會支撐，商業球隊也扮演極重要角色，像70年代的精工，之後的寶路華及麗新，而到90年代有快譯通、依波路到好易通等接棒，近季港超聯有上市公司支持理文及富力接力，惟性質與以往商業隊不同，後者爛尾離場。

香港足球於1968年轉行職業，是亞洲首個推行職業聯賽地區，到70年代初，除南華等傳統球會，還有精工及寶路華等商業隊加入，球市興旺，受傳媒廣泛報道，吸引更多商業贊助，而球會願意出資引入高質外援，以收宣傳效果。

由黃氏家族支持的寶路華及精工兩大商業大軍在80年代中期，因不滿足總堅決推行全華班等不同因素而相繼退出，對球市造成嚴重打擊。80年代尾，足總重新開放寬外援，商業大軍麗新邀史賓沙等外援助陣，而快譯通、依波路等商業隊亦組軍參戰，加上東方冒起，球市反彈，但依波路在甲組日子甚短，快譯通參賽時間較長。

球市在千禧年代踏跌入冰點，商業隊絕迹，但晨曦先後獲香雪、康宏及日之泉冠名贊助，之後的飛馬曾獲太陽集團支持，而地區隊南區及元朗各曾有商業贊助，前者近年獲冠忠巴士贊助，而元朗曾獲天行、九巴及陽光巴士支持，只是年期甚短。理文及富力是由上市公司支持球會，後者短暫參賽後，今季爛尾而退。

港甲、港超本地商業球隊

精工

參賽球季：72/73至85/86

寶路華

參賽球季：79/80至83/84

麗新

參賽球季：88/89至90/91

依波路

參賽球季：91/92至92/93

快譯通

參賽球季：91/92至00/01

聲控通

參賽球季：93/94

好易通

參賽球季：94/95至98/99

富力

參賽球季：16/17至19/20

理文

參賽球季：16/17至今

註：只列部份

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