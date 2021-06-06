亞運花劍個人賽亞軍崔浩然久休兩年多後宣告復出，今日他於香港公園迎來復出第一擊，結果他寶刀未老，於會長盃殺入八強，他指以「新鮮人」心態回歸，冀放下昔日的緊張與壓力，目標與隊友征戰三年後的巴黎奧運。

28歲的「花美男」崔浩然18年底突然退役，時至今年三月他再宣佈復出，回歸體院訓練。今日為他回歸劍壇的首戰，他殺入八強，終以10:15不吳諾弘出局。他表示退役一直心思思再上劍道，早前與教練交流後決心復出，他指儘管技術未見生疏，但他明言急要改善體能，「一開始好唔慣，平時係養生打拳做gym，體能係有分別，始終太耐冇練，有啲位會攰。」相對兩年前急流勇退，他認為沉澱過後學懂放下壓力，享受劍擊，期望於新環境、新教練指導下能與隊友殺入24年巴黎奧運，「依家練返有咁多隊友一齊都好開心，下年亞運我就希望排名上返去先，我會努力練，希望唔好太大壓力，長遠當然想下屆奧運同隊友一齊打。」

崔浩然決定復出前，曾詢問港隊總教練鄭兆康的意見，後者讚揚崔自律積極，非常歡迎他重投訓練，但他強調崔缺戰多時，積分不及隊友，不會入選九月全運大軍，目標置於明年亞運，「全運佢唔會有份，因為要睇積分排名，佢冇打兩年積分賽，排名跌到第七，9 、10、11月都仲有三次比賽，到時就睇到佢嘅狀態去到邊，我幫佢set咗目標，第一係亞運，第二係2024奧運。」他續指崔浩然回歸後恢復比預期快，有助促進隊內良性競爭，「劍隊如果長時間得四個人，打得好與唔好都係佢可以去比賽，咁樣無助促進，我哋需要六、七個高水平運動員競爭幾個位，所以佢返嚟對團體氣氛同精神都有好處。」

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