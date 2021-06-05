《賭俠1999》中King哥的名句：「你想過足癮輸定抑或悶悶地贏吖？」言下之意，賭錢求贏錢，若然搞錯方向，變成「迷戀過程」，乃係賭仔大忌。可是賭博之外，很多事情都不會只有非黑即白的贏輸；勝負之間，還有許許多多的珍貴價值。NBA球星尼拉特（Damian Lillard，圖右）就用行動為世人作了個絕佳示範。

拓荒者對金塊的西岸首輪季後賽第五回合，是場會被寫入籃球經典的賽事，尼拉特在該場打出「史詩式」表現：個人季後賽新高55分，破聯盟紀錄的12個三分球；單場55分和10次助攻，更是季後賽史上首人。數字誇張，但也未能完全反映實時收看直播的震撼程度。55分中，幾乎分分關鍵；12個三分球，幾乎拯救球隊於水深火熱之中。尼拉特的入球並非刷數據的得分表演，而是令球隊窮追猛打的救命稻草。那天觀看賽事，我想起三國趙子龍獨闖敵陣。

然而，這場比賽拓荒者是輸掉的。

小時候我以為，體育精神是句口號。坦白說，有得贏，誰會想輸？到輸掉了，就惟有用體育精神作開脫；到人大了，到自己參加過體育競投之後，才能體會在追逐勝利過程中的得着。尼拉特展現的勇氣和決心，當面對絕境，依然咬緊牙關，一再入波。那種敢於把球隊榮辱扛在肩上，敢以一己之力挑戰世界的氣魄，我想到的，是志氣。

行文之時，剛看到尼拉特於社交平台發文，文字惹來無限想像空間。作為老派球迷，其實還是自私地希望在當今之世還能看到一生一會的童話故事，可是想起他為波特蘭拼鬥多年，也亦付出所有了。

前路未可知，但我想看到的，是這個在現今聯盟中恍如稀有物種，在組隊抱團的風氣中有如清流的球星，能夠保持一貫的志氣。

他教懂了我們，比賽是順是逆，都要全力以赴；戰敗，再來，戰敗，再來。勝利總會來臨。共勉之。

伍家謙

多媒體工作者

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