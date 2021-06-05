2020年就像空白了一年，猶如換了人間，錯過的事總不少，有人隨遇而安，有人為此焦慮。香港手球代表隊的孖生「英雄」葉冠英、葉冠雄亦在2020年悄悄放下手球，迎來身份轉變，兩兄弟選擇安然接受，對「如果可選擇，你會以甚麼形式退役？」這假設性問題一笑置之。

記者：蘇兆麟

攝影：洪量丰

部份圖片由受訪者提供

大英葉冠英和小雄葉冠雄這對孖生兄弟自14歲開始加入青年軍，司職守門員的大英屢次為港隊救險，亦當選過2017年全運會分組賽最有價值球員，在他眼中，他守護港隊同時，亦因有弟弟在身前遮風擋雨：「可能別人看到我救球很厲害，但其實很多時小雄打後衞和別人衝撞或者阻擋皮球，他是拚命去防守，卸力下希望我擋到。」用生命值硬接的小雄對這類場面亦歷歷在目：「港隊的對手多數是職業球隊，實力和身形都比我們好，如果我不衝去擋，阿哥在後面就會像中彈般，希望令他少中1、2次。」兩人默契不言而喻。

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大英做隊醫幫助後輩

運動員總會想像過在賽場上完成最後一場賽事後，再揮淚答謝眾人宣佈退役，但世事總不完美，疫情下體壇停頓，葉氏兄弟在疫情下忽然打完自己的最後一場賽事「被退役」。2020年1月遠征科威特的亞洲錦標賽算是大英的「告別戰」，而小雄則是2019年10月東京奧運亞洲區資格賽，兩人坦言雖未正式退役，但現時各有新工作，已未必有時間再為港隊披甲，大英於去年年頭與數名合夥人，合資七位數字開辦物理治療中心，小雄則剛成為消防員，難以請假離開香港數周征戰，而且訓練量已減少至1周1課，離開港隊只是時間問題。

小雄變消防不問回報

外人可能認為他們是憾別球壇，然而大英卻覺得時間剛好：「相信（天公）自有安排，我很少回望過去，對現狀也很滿意。」大英以往兼任物理治療師和港隊手球代表，亦有現役球員光顧物理治療中心，他自覺沒有離開手球的感覺；反觀小雄雖同樣沒有為黯然退役憂愁，認為人生總要不斷跳出舒適圈，但當初接受消防處訓練時卻為放下手球而難過，因消防入營受訓一進便是半年，除了同期受訓的人外，只得太陽與汗水，就如與世隔絕，加上放下曾朝夕相對的手球，對他來說是一個重大挑戰。

改變身份，卻仍找到最合適的位置，就如小雄在手球一直擔任控球角色，除了是守門員身前屏障，也肩負組織進攻的重任，對比哥哥的左飛右撲或隊友射門總能讓人捕捉到亮麗身影，與消防員的職責也相類似，大英指：「消防員一樣都是默默付出，不計回報作貢獻，所以當知道他投考消防員時就覺得很適合他，也很像他。」

大英作為港隊守護神，不單是指在場上守門，更因為自2015年大學畢業後兼任港隊物理治療師，比賽之餘更照顧隊友的傷患，小雄亦為哥哥戴高帽：「以前他把守大門兼做隊醫，現在開了公司後感覺像昇華了，他帶來一個團隊幫助隊友，好像將樂於助人的精神傳開去。」葉冠英除了為手球隊診治外，亦曾與港足及東方籃球隊等隊伍合作。