有「奧地利伊巴」之稱的前韋斯咸射手阿拿奧杜域，自2019年夏天以2,240萬鎊轉投中超勁旅上海上港後，生活似乎不太如意。事關最近入選奧地利國家隊，將會參戰今夏歐國盃決賽周的他，上周六出席記者會談及自己在中國的處景時突然爆喊，要由身旁的奧地利主教練科達安慰。

現年32歲的阿拿奧杜域，3年前突然放棄在英超效力的機會，選擇到中國掘金，起初這名奧地利鋒霸還公開指中超水平低，自己經常喝「雪碧、可樂、芬達」等，輕視中超不着重自己身體。縱使如此，阿拿奧杜域在中超仍然超班，一直保持高效入球率的他，仍獲入選奧地利大軍參加今夏歐國盃。

不過最近一年多受疫情影響，遠在中國的阿拿奧杜域一直無法回家，飽受思鄉及骨肉分離之苦，結果近日終於回到國家隊報到的他，在奧地利與斯洛伐克的熱身賽賽前記者會上，望着數支飲品包括可樂面前爆喊：「我已經幾個月沒有見過我的孩子和家人了，這並不容易，我在中國有很多困難的經歷。這是為甚麼我很高興能回到奧地利國家隊的原因，我會為這個國家付出一切，讓家人感到高興。」

隨後阿拿奧杜域不禁落下男兒淚，今季在中超上陣4場攻入3球的他，明顯在中國這3年時間過得不太如意，需要身旁的奧地利主教練科達，捉住阿拿奧杜域的肩膊安慰。奧地利國家隊在今夏歐國盃被編入C組，同組的對手只是荷蘭、烏克蘭及北馬其頓，實力不算太強，如果阿拿奧杜域能夠有好表現，歐國盃後隨時獲得歐洲球會垂青，到時候便可以逃離中國喇！加油啊「奧地利伊巴」！

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