會長盃劍擊賽次日賽事周日假香港公園體育館舉行，賽事焦點落於擁奧運入場券的男子花劍賽上，張家朗最終連挫奧運隊隊友張小倫、蔡俊彥及吳諾弘封王。距東京奧運開幕尚餘不足兩月，港隊眾將透露備戰順利，豪言出征東京將放眼獎牌。

香港花劍隊近年表現突出，歷史性摘下東京奧運團體賽及三場個人賽入場券，眾將今日出戰奧運前最後一場比賽，張家朗雖然盡遇奧運隊隊友，但他過關斬將，八強先大勝張小倫15:1，四強以15:11擊退一哥蔡俊彥，決賽再贏吳諾弘15:9，楊子加及蔡俊彥則並列第三。一改過往寡言風格，張家朗賽後大談奧運目標，港花劍隊被寄予厚望，他不諱言團隊必放眼獎牌，「大家對我哋實力有期望，覺得會有獎牌，我唔會畀自己太大壓力，盡力打，成績都話唔埋嘅，不過團體希望真係爭取攞獎，畢竟我哋都唔只一次證明自己可以喺世界賽攞獎。」花劍四子獨他擁奧運經驗，他指相對16年如「小朋友」般登場，今次希望能放鬆心情應戰，笑言減少觀眾或塞翁失馬，「今年可能好啲，可能我哋項目唔習慣好多觀眾，冷門啲唔似籃球足球咁有好多人入場。」

另一港將蔡俊彥世界排名第八，屬港將最高，他指自多哈大獎賽回港隔離後作息不定時，影響心情和表現，會盡快調整備戰東奧，又明言誓爭個人及團體賽兩面獎牌。隊中大師兄張小倫自言比賽經驗豐富，不感壓力，更揚言如比賽當日狀態理想，隨時爆冷得獎。東奧前將屆36歲的他指如體能許可，或會繼續生涯參戰明年亞運。

其他項目方面，羅浩天與歐倩瑩分膺男、女子組佩劍冠軍，女子花劍后座則由符妤名與關渝澄爭奪，結果前者以8:3取勝。

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