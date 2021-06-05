【綜合法國外電】上周五法網女單第三圈，力爭第24個大滿貫錦標、39歲的美國球手「細威」莎蓮娜再下一城，直落兩盤淘汰美國同胞歌蓮絲，晉身16強。隨着三號種籽莎芭蘭卡於同日較早時間，爆冷不敵柏芙尤珍高娃出局，莎蓮娜以七號種籽身份成為下半區種籽排名最高的球手。（now671及有線652台今日4:30pm起直播）

今屆法網有多位女單前列球手宣佈退賽，早前先有二號種籽大坂直美因拒絕出席記者會的風波退賽，頭號種籽芭迪亦因傷患退出。細威處於的下半區，只有3號種籽莎芭蘭卡和6號的安達絲古種籽排名比她更高，前者於上周五爆冷以盤數1:2受挫俄羅斯的非種籽球手柏芙尤珍高娃出局，而安達絲古亦早於首圈下馬。細威在第3圈直落以6:4、6:4擊敗歌蓮絲晉級後，就以七號種籽成為下半區種籽排名最高的球手。細威16強將與21號種籽莉芭堅娜對壘。

同日出戰第3圈的烏克蘭美女兼5號種籽施維蓮娜，以盤數0:2不敵捷克球手基捷高娃。

祖高域薛斯柏斯過關

男單方面，5號種籽薛斯柏斯在先輸1盤下成功反擊，以盤數3:1反勝美國的伊斯拿打入16強。一哥祖高域則於同日較晚時間出戰，輕鬆地以6:1、6:4及6:1擊敗立陶宛球手比蘭基斯晉級。