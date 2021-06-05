周六法網男單第三圈賽事，1號種籽的祖高域和3號種籽的拿度雙雙以直落三盤擊敗對手輕鬆晉級，祖高域亦打破大會紀錄，成功連續14年打入法網第四圈賽事。

1號種籽的祖高域在第二圈面對烏拉圭的古華斯時，用了2小時06分便以直落3盤擊敗對手，以在周六第三圈賽事，鬥立陶宛的比蘭斯基，祖高域可謂完全控制戰局，第一盤就連破對方兩個發球局，以6:1贏下第一盤，其後在第2和第3盤分別以6:4和6:1就輕鬆擊敗手，只花了1小時32分就成功晉級。祖高域亦打破大會紀錄，成功連續14年打入法網第四圈賽事，而他第四圈的對手，是19歲的意大利球手梅沙迪。

拿度則鬥英國球手諾里，第一盤雙方在初段都能成功補住自己的發球局，拿度在第6局把握對手失誤成功破發，其後順利以局數6:3贏下第一盤。諾里在第二般施加壓力，在第二局就成功打破拿度的發球局，其後更一度領先局數3:1，但拿度其後發力連追5局，以6:3反勝諾里贏下第二盤。第三盤拿度在第4局成功破發後，最終亦順利以6:3拿下第三盤，順利晉身第四圈。

生涯第13次打入打入法網第四圈的拿度賽後表示：「很高興回到法網打球，不管在那一個場館比賽，對我來說都非常棒。諾里打出他職業生涯中最好的一季，他贏了很多比賽。但我尋到致勝的關鍵，亦順利直取三盤，這對我來說非常重要。」他又指球迷回歸球場非常重要：「過去年半，對於每一個球員都是非常艱難，球迷能回歸球場非常重要，希望這種情況能夠保持下去並繼續改善。」

同日女單第三圈賽事，第5種籽的烏克蘭球手施維杜蓮娜爆冷被非種籽的捷克球手基捷高娃以6:3、6:2直落兩盤淘汰出局，無緣第四圈賽事；而另一場女單第三圈賽事，就由第4種籽的姬蓮以盤數2:1擊敗比古拉，贏出這場美國內鬥。

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