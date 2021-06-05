英格蘭周日進行歐國盃開鑼前最後一場熱身賽，繼續坐鎮米杜士堡的河畔球場迎戰無份亮相今屆賽事的羅馬尼亞。可預計領隊修夫基會在最後練兵排出心儀的3-4-3陣式，為分組賽首仗作好準備，同時賽後會決定由誰人填補阿歷山大阿諾特受傷退隊的空缺，全隊鬥志可信，「讓球主客和」[-2]開「主勝」在望。

文：盧卡東尼

英格蘭上仗熱身賽憑布卡約沙卡一箭定江山，小勝奧地利1:0，四天後另一場熱身賽場地不變，繼續留在河畔球場迎戰羅馬尼亞。羅馬尼亞在去年10月爭取進軍歐國盃的附加賽中被冰島淘汰，今戰對他們而言只是陪英軍練兵，而且4天前友賽還在主場1:2不敵格魯吉亞，連同早前的世盃外圍賽錄得國際賽三連敗，早已不是過去由赫傑帶領時的東歐雄師。

手機用戶請按此放大圖表

料賽後公佈補選球員

說回英軍，傳媒預計來到歐國盃前的最後衝刺，三獅今仗會排強陣出擊，而且陣式會是3-4-3，這是領隊修夫基期望在這項賽事沿用的陣型。從數天前正式公佈的26人大軍名單中，選了四名右閘球員，不難猜測修夫基是想讓部份球員踢3-4-3中的翼衞，而部份就會當作中堅。不幸是在對奧地利一仗受傷的阿諾特，確認要養傷4至6周後已退隊，頂替者或會在今仗賽後有定案，一般估計會在兩位中場連格及禾特普斯中選其一，但也不排除愛華頓守將賓葛菲特因可出任後防多個位置而成功跑出，以上球員不論今戰正選或後備出場，也必力爭表現。

另外，英軍正選中堅哈利馬古尼預計無法在對克羅地亞的首場分組賽傷癒候命，有傳修夫基傾向狼隊的高亞迪多於阿士東維拉的泰朗明斯，在首戰與史東斯及基爾獲加2位曼城後衞組成3中堅，因此剛在一周前踢完歐聯決賽歸隊的後兩者，也可能會正選，與英軍隊友作開鑼前的最後磨合，只是藍月球員與稱霸歐聯的車路士球員，在這場友賽的上陣時間都可能不多於半場，以免過勞。

修夫基：避免不必要犯規

由於英軍過往在大賽經常有沉不住氣的著名紅牌事件，如1998世盃的碧咸及2006世盃的朗尼，加上剛對奧地利一仗，明斯曾在禁區內蓄意撞跌對方前鋒，全因球證走漏眼及該仗沒有VAR協助執法才逃過一劫，因此修夫基日前便藉此警惕一眾球員避免作不必要犯規，同時也可減少失罰球或12碼的機會：「我們要時刻緊記，最好是11人在場上，如果有球員被逐剩下10人，就很難提升球隊在場上的質素，歷史數據已告訴我們，而且歐洲賽場的球證和英超球證執法尺度不同，他們的容忍度相對沒這麼大。」