美國時間周三出現一幕棒球迷最不期待的畫面！

26歲投手Tyler Zombro當日為隸屬MLB球隊Tampa Bay Rays嘅小聯盟(Minor League)球隊Durham Bulls上陣，在第八局的時候，被對手Norfolk Tides的Brett Cumberland擊出的球打中頭部後立即倒地不起。事發後，場上所有人都顯得很擔心，看着Tyler Zombro被抬上擔架即時送院治理。幸好Rays的主帥Kevin Cash在周六告訴記者Zombro已經可以離開病床，並在旁人協助下可以走動，真是吉人自有天相！

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