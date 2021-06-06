安察洛堤上周確定離任愛華頓領隊一職，回歸西甲皇家馬德里執教，據悉肥安返西班牙發展，亦為拖肥糖助教鄧肯費格遜留一席位，請他來皇馬幫忙。但據英媒周六報道指，鄧肯費格遜已拒絕安察洛堤的邀請，他希望留在葛迪遜公園球場發展，並認為自己有能力正式成為一隊主教練。

現年49歲的鄧肯費格遜於2014年成為愛華頓一隊的教練團成員，而馬高施華於2019年下台後，他曾被委任後看守領隊，帶領拖肥上陣4場獲得1勝3和的不敗成績。直至安察洛堤上任，他就退下來成為球隊助教。跟隨肥安三季，前者轉投皇馬除帶走身邊數位得力助手，亦不忘為費格遜留個位置，希望他來皇馬繼續擔任助教的工作。

但據《太陽報》指出，費格遜拒絕了對方邀請，他相信自己已經獨當一面，加上有過去看守領隊的經驗，他認為自己有能力成為正式領隊，並希望爭到愛華頓懸空的主帥席位。雖然有傳愛華頓主席簡胡禮有意尋找一位跟球隊有密切聯繫的英格蘭領隊，但球會此前已跟剛離開狼隊的領隊紐奴進行會談，莫耶斯也是拖肥選擇之一，費格遜能接手的可能性相對較低。

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