繼拓荒者上周五宣佈跟主教練史杜特斯（Terry Stotts）分道揚鑣，今季表現不濟的東岸下游球隊魔術，周六亦表示已跟教練基福特（Steve Clifford）達成離職協議，後者來季將不會再擔任魔術教練，據報球會有意找來史杜特斯接手。

魔術今季踏入重建階段，球會把前鋒A哥頓（Aaron Gordon）、中鋒禾斯域（Nikola Vucevic）和後衞科尼亞（Evan Fournier）等核心球員都送走，留下一班年青小將及多輪選秀權，今季以東岸第14名結束球季。為了整頓球隊，魔術周六亦宣佈跟教練基福特達成協議，雙方都同意終止合作是最佳的選擇。這位59歲教練近周跟球會管理層數次會面，商討他的前程及球會未來的計劃，最終主席韋特文（Jeff Weltman）稱雙方達成共識，決定未來球季不再合作。

基福特周六向傳媒表示：「明顯地我們的球隊正在重建，就必須會有調整，你在聯盟裏做所有事情都需要調整，若果沒有調整，就會破壞所有事。我要感激理查德德沃斯（Richard DeVos、球會班主）家族、魔術管理層、球隊上下的職員，祝福所有人都安好。」他於18/19球季接管魔術，過去兩季都成功打入季後賽，不過球隊於首圈即行人止步。他跟魔術簽下的四年合約目前尚餘一年，其三季的領軍戰績為96勝131負。魔術現時正物色新帥人選，他們對聘請剛離開拓荒者的主帥史杜特斯持開放態度，後者同時獲溜馬感興趣。

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