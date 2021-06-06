根據英國傳媒報道，歐國盃前夕受傷兵問題困擾的荷蘭，終於收到一個好消息，就是養傷多時的VVD，雖然無緣為荷蘭披甲上陣，惟足總已批准這名29歲荷蘭後衞隨隊出征，因此球迷在歐國盃的荷蘭賽事上仍可看到VVD的身影。

自從去年10月份被愛華頓門將比克福特粗暴鏟傷後，VVD就一直休戰至今，雖然近期已經可以進行一些輕度訓練，惟仍然無法趕上出戰歐國盃。不過荷蘭隊就決定賦予VVD一個非官方的幕後角色，在歐國盃期間會在訓練營繼續進行康復之餘，而且比賽時亦會在場邊為隊友打氣。迪保亞就認為VVD在場邊仍然可以發揮作用：「華基爾對這支球隊非常重要，而且是一個激勵球隊的因素，在過去幾年的時間裏，他對於球隊男孩都非常重要，同時球隊很喜歡他的存在。」

本來荷蘭在迪保亞上任後一直也是排出4-3-3陣式，惟在上場對陣蘇格蘭的熱身賽突然改踢五後衞，可惜該仗球隊就在先失兩球的情況下最終扳平2:2，看得出球隊的防線非常不穩。加上荷蘭今屆歐國盃已經先有VVD及施利臣退隊，現時又有增加迪歷特一名傷兵之後，目前除了效力國際米蘭的後衞迪維積為主力後衞之外，餘下兩個中堅位置將會由尼敦阿基、戴利白蘭特及首度入選的19歲小將祖利安添巴競爭，惟三人實力與迪歷特有距離，今屆荷蘭的防線實在令人憂心。

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