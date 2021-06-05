F組分組賽將會分別在德國慕尼黑和匈牙利布達佩斯舉行，雖然今次分組賽由兩個國家主辦，不過德國三場賽事都獲主場之利，可說是最「着數」；衞冕的葡萄牙為避免花費太多時間應付三場分組賽，特地選擇落腳在匈牙利布達佩斯作為集訓基地。

F組的首場賽事將於香港時間6月16日凌晨上演，由匈牙利對葡萄牙；緊接凌晨三時就會上演法國對德國的重頭大戰，該組共六場分組賽會安排在位於匈牙利與德國的兩個球場上上演。有別於同組三支對手，葡萄牙備戰賽事的集訓基地安排在匈牙利布達佩斯，方便往返兩個分組賽比賽場地，葡軍只需要在第二輪分組賽離開匈牙利，由布達佩斯前往慕尼黑進行對德國的比賽，減少舟車勞頓。

至於同樣沒有主場之利的法國，就選擇留在本國集訓備戰，在位於法國中北部的克萊楓丹設立基地。因此法國在三場比賽會往返於當地以及布達佩斯與慕尼黑，行程相對較長一點。

德國就成為了F組的「真」東道主，包括F組煞科戰迎戰匈牙利一仗，三場分組賽都會在自己的主場進行。在德國現時的防疫規定下，主場館安聯球場只能開放給14,500位球迷入場，相比起布達佩斯能容納座位上限近七萬人，當然會稍為冷清一點。

F組主辦場地

慕尼黑安聯球場

建成日期：2005年

最大容量：70,000

預計可入場人數：容量的20%，即14,500人

布達佩斯普斯卡斯球場

建成日期：2019年

最大容量：67,215

預計可入場人數：容量的100%

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