今季NBA季後賽首場搶七大戰誕生，賽前落後場數2:3的快艇，上周五於西岸首圈G6背水一戰，憑尼納特（Kawhi Leonard）轟個人季後賽生涯新高的45分，作客以104:97擊敗小馬，追平場數3:3逼入搶7戰，是NBA史上首次季後賽頭六回合都由作客一方勝出的系列賽。快艇將於香港時間周一凌晨回到洛杉磯主場，與小馬進行生死戰。

快艇若在上周五G6落敗就會被淘汰，尼納特就未有打算提早執包袱，打出幾乎加盟快艇兩季以來最好的一仗。面對小馬近20,000名主場球迷吶喊助威，尼納特仍能冷靜作戰，上陣42分鐘以25投18中高達72％的命中率，攻入其季後賽新高的45分，包括下半場轟29分，領快艇奪得最後勝利。

向來冷酷的尼納特，賽後受訪亦罕有展現笑容：「我們絕不想被淘汰。我年輕時總想贏比賽，今天我就帶着這信念上陣，我隊友亦是。」今場獲20分13籃板的保羅佐治（Paul George），亦形容今仗是他們「G7前的G7」，並稱球隊已準備好回洛城打生死戰。尼納特季後賽首圈場均奪32.8分7.5籃板，命中率更達61%，打出FMVP的表現，令快艇被看好有較大機會淘汰小馬晉級，G7勝方將入次圈鬥一哥爵士。

文：華弟