上周歐聯決賽成為捧盃英雄的車路士中場夏維斯，已經返回德國國家隊報到，備戰即將開鑼的歐國盃。被記者問到他與這次重返德軍的拜仁慕尼黑中場湯馬士梅拿可否並存時，他就承認對方是競爭對手，但強調自己可以踢不同位置以及德國有不同體系去讓他們共存。

梅拿因為今季在拜仁持續「有貨交」，並連續兩季成為德甲助攻王，獲得教練路維重召出征歐國盃。夏維斯剛好與梅拿「撞位」，今屆正選機會也因此成疑，剛抵達國家隊集訓營的他，馬上就被記者問到以上的情況。

「我認為有足夠的體系可讓大家都適應，我可以踢很多位置。梅拿過去已證明自己是一位表現出眾的球員，我們很明顯也是競爭對手，但不管我有沒有正選，你也會祝福隊友們。」這位車路士中場說。

對於自己剛在歐聯決賽建功，會否增添在歐國盃的信心：「我想要成為正選球員，這是很清晰的，而能在歐聯入球，並協助車路士奪冠，當然是好事。不過，這是一次團隊的任務，你不能只是想自己，或凌駕其他人的利益。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波