今屆歐國盃F組可謂競爭最激烈的死亡之組，過去3個國際大賽的冠軍聚首一組，其中上屆歐國盃兩支決賽球隊葡萄牙和法國今屆更提早在分組賽開戰，而換帥在即的德國能否在今屆賽事重新振作同樣值得留意。

衞冕的葡萄牙上屆以最佳小組第3名資格晉身淘汰賽，最後更首次奪得歐國盃冠軍。5年過去，葡萄牙近年有不少新星湧現，般奴費南迪斯、貝拿度施華、魯賓戴亞斯和祖奧菲歷斯等上屆仍未成名的球員現時已經成為歐洲頂級球會的主力。相比起上屆，葡萄牙現時的陣容更具星味。

葡萄牙今屆的焦點人物仍是射手基斯坦奴朗拿度（C朗），雖然未知今次會否是已經年屆36歲的他最後一次參加歐國盃決賽周，不過葡萄牙教練費蘭度山度士就指出，雖然C朗非常懂得管理自己的身體，不過要以39歲之齡參加2024年在德國舉行的歐國盃顯然並不容易，屆時將取決於他身體和心理上的狀態。

另一支歐洲傳統強隊德國自上屆歐國盃後，球隊進入了瓶頸位置，在上屆世界盃以衞冕身份在分組賽出局，成為了該國在世界盃歷史上最差成績的其中一屆，令教練路維決心進行世代交替。作為傳統足球大國，德國近年並不缺乏有實力的年青球員，然而「大執位」後的德國似乎又欠缺了昔日穩定的表現，球隊去年的國際賽成績僅獲3勝4和1負。

從今次德國的點兵名單中不難看到，路維希望在球隊活力和表現兩方面作出平衡的心思，除了一班年青球員外，亦重召了久違國家隊兩年的湯馬士梅拿等老將，實行以老帶新。今屆賽事將會是路維最後一次帶領黑鷹軍團參加國際大賽，相信他肯定希望能夠為球隊洗刷上屆世界盃的不榮譽戰績。

法國曾經在2000年歐國盃打破了世界盃冠軍隊無法在翌屆歐國盃奪冠的魔咒，近年進入「第二次復興」的高盧雄雞今屆繼續人材鼎盛，肯定是不少球迷心目中的奪冠大熱之一。法國前、中、後三線各個位置的實力都相當高，不過焦點肯定是被譽為「新世代球王」之一的射手基利安麥巴比，他與C朗的歐洲球王之爭更是F組賽事的一大戲碼。

法國隊的另一個焦點，相信將會是相隔6年後重返國家隊的前鋒賓施馬，這位皇家馬德里射手在2015年因為涉嫌勒索隊友華布拿，被法國國家隊「流放」。雖然賓施馬已經年屆33歲，不過他近年在皇馬表現出色，最終獲教練迪甘斯重召。相信賓施馬定必希望「追回」過去6年的光陰，在今屆賽事贏得個人首個國家隊賽事的重要錦標。

F組4支球隊之中，匈牙利無疑被視為「陪跑分子」，不過他們在上屆歐國盃同樣不被看好之下踢出驚人表現，力壓葡萄牙、冰島和奧地利等對手，爆冷以小組首名成績晉級。雖然這支沒落豪門要在今屆賽事從三支強隊之中突圍的難度極高，不過仍有可能成為三支對手晉級次序的「X Factor」。

F組賽程（開賽時間為香港時間）

日期 賽事 時間 球場

16/06 匈牙利vs葡萄牙 0:00am 普斯卡斯球場

16/06 法國vs德國 3:00am 安聯球場

19/06 匈牙利vs法國 9:00pm 普斯卡斯球場

20/06 葡萄牙vs德國 0:00am 安聯球場

24/06 德國vs匈牙利 3:00am 安聯球場

24/06 葡萄牙vs法國 3:00am 普斯卡斯球場

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