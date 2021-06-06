網隊周六在主場對公鹿的NBA季後賽東岸次圈第一戰，「三巨頭」的夏登（James Harden）開賽不足1分鐘已經因腿筋拉傷離場，網隊爭取今季NBA總冠軍的希望或遇上重大打擊。

夏登是在網隊今場的第一個攻勢中，突破切入籃底後拉傷，他傳球給隊友落地後以手輕觸右腿。網隊教練尼殊（Steve Nash）在比賽43秒叫暫停，夏登離場返回更衣室。第一節比賽結束後，網隊宣佈夏登因為拉傷右腿筋，不會重返戰陣。網隊在完成第一節後落後公鹿30:32。

夏登今季因為腿筋受傷缺席了21場常規賽，今場對公鹿，是網隊「三巨頭」僅第14次全部同場比賽。

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