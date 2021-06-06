蘇寧集團莫財都唔係咩新聞，公司旗下嘅兩支球隊江蘇蘇寧同國際米蘭都贏咗聯賽冠軍，不過就因為錢一隊搞到散班，一隊就送走教練干地。近排蘇寧太子爺，國際球會主席張康陽接受意大利傳媒專訪，就話因為疫情球隊好似其他歐洲大會一樣有成20億歐元嘅經濟損失，所以財政出現問題，似乎就刻意迴避母公司無錢嘅因素。

張康陽仲話自己從來冇諗過賣盤，亦冇人提出過要買球會，要營運落去就一定要縮皮。佢亦都指出，其實疫情對球會財政嘅衝擊上年夏天已經浮現，不過因為相信干地可以贏冠軍決定留佢，仲繼續使錢買人，不過佢都唔諱言話自己同希望夏天繼續增兵嘅干地意見唔係好啱，決定畀對方走，而決定係為咗球會長遠着想。雖然太子爺專訪入面猛讚干地係世界級教練，但似乎係想暗示對方係燒錢怪幫自己洗白多啲囉。

講到新教練「細恩」施蒙尼恩沙基，張康陽都讚對方係一個優秀嘅教練，可以令到國際保持競爭力。但佢都講明夏季轉會窗希望會賺錢，而且仲希望最起碼保得住歐聯席位，睇嚟細恩呢份工都唔易打。

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