周日U21歐國盃決賽由德國U21及葡萄牙U21（圖）在斯洛文尼亞爭奪冠軍，葡萄牙在8強及4強先後淘汰意大利U21及上屆冠軍西班牙U21，表現更具說服力，加上對德國往績上佔優，今仗小葡受讓平/半下更值得支持。（球賽編號：星期日42；明日3:00am開賽）

文：港生

葡萄牙今屆晉級之路並不容易，先在8強與意大利激戰3:3，才在加時以5:3勝出；四強更要面對上屆冠軍西班牙，球隊吸收經驗後先做好防守，更憑對方下半場後段一記烏龍球，以一球小勝對手晉身決賽。

米蘭前鋒贏級數

小葡雖然缺少了因傷無緣入選大軍的巴塞隆拿翼鋒法蘭斯高查卡奧，但球隊仍有不少可靠的進攻球員，當中包括效力AC米蘭的前鋒拉菲爾利亞奧，以及前祖雲達斯的前鋒丹尼莫達，兩人級數不俗，其中莫達在今屆賽事已經攻入三球，並列為賽事神射手第一位，今仗葡萄牙絕對有力攻破德國大門。另外，小葡防守不俗，至今5場賽事有4場保持不失，德國要取得「士哥」絕非易事。

德國演出欠穩定

另邊廂，德國上仗重遇小組賽對手荷蘭U21，憑效力利華古遜的科利安華迪斯八分鐘內梅開二度，助球隊以2:1擊敗對手。雖然外界今仗普遍看好連續三屆殺入決賽的德國，但觀乎球隊整項賽事表現，演出並不太穩定，連同小組賽三場賽事，德國在5仗中只得2勝3和，勝率未達一半，加上2軍以往曾3次碰頭，葡萄牙三戰全勝，似有「格食格」味道，德國今仗讓不起。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。