威爾斯周六在歐洲國家盃前最後一場熱身賽有艾朗藍斯復任正選，加里夫巴利則先列後備，結果在全場8次射門只有2次射中目標之下，最終只能與到訪的阿爾巴尼亞悶和0:0。

這場比賽是卡迪夫城球場自2019年11月以來首次有球迷獲准入場，共有6,500球迷入場觀戰，但戰況未見可觀，兩隊半場互無建樹。威爾斯下半場陣容作出了一個調動，基化摩亞上場後球隊表現有所改善，藍斯則在下半場初段被伊斯馬積利踢到腳脛而要在球場上接受治理，他及後繼續比賽，至61分鐘被調離場。

71分鐘，巴利入替泰拿羅拔斯後即對阿爾巴尼亞後防帶來威脅。73分鐘，尼高威廉斯遠射被施利文尼撲出，是威爾斯今仗首度射中龍，基化摩亞隨後接應巴利傳送的頭槌攻門亦未能逃過施利文尼十指關，兩隊結果賽和0:0。

雖然未能贏波為歐國盃壯行色，但威爾的主場不敗戰績仍然改寫至13場（10勝3和），該隊上一次在主場落敗已是2018年11月對丹麥。

威爾斯周六將於該隊的歐國盃首戰在阿塞拜疆的巴庫對瑞士，同處A組的對手還有意大利和土耳其。阿爾巴尼亞則於周二作客為歐國盃最後備戰的捷克，後者在歐國盃與克羅地亞、英格蘭及蘇格蘭同處D組。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波