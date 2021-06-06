歐國盃不足一周就會開打，各隊都正進行最後的熱身賽備戰，克羅地亞位於D組，首戰就要面對熱門之一的英格蘭，難怪球隊的隊長莫迪歷直言首戰對英格蘭將會很難應付。

克羅地亞與英格蘭曾經在18世盃4強碰頭，當時克羅地亞在加時以2:1反勝對手殺入決賽，但其後在歐國聯賽事中，英格蘭就在溫布萊球場以2:1贏波成功復仇。6月13日克羅地亞就要在溫布萊鬥英格蘭，35歲的莫迪歷表示：「這將會是一場非常艱難的首輪賽事，這是場真正的決賽，因為假如在第一輪失利，球隊的位置就會相當嚴峻，我們當天不能有任何犯錯。」

他更指同組的實力不俗：「我們處於的小組不易應付，英格蘭、捷克和蘇格蘭都是不俗的球隊，但我認為克羅地亞能夠順利晉級，我們必須打出自己的風格。」今晚深夜，克羅地亞將會作客鬥世界排名第一的比利時進行熱身賽。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波