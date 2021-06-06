勒邦占士（LeBron James）三季前離開騎士轉投西岸湖人，雖然去季紫金兵團如願拿下總冠軍，但回看他們首季不入季後賽，今年亦提早於首圈出局，引起外界某些說法指占士或會離隊。跟大帝合作過四季的熱火總裁萊利（Pat Riley），周五就向占士招手，表示隨時歡迎他回歸邁亞密。

回顧占士於18/19球季加盟湖人，首季他於聖誕大戰鬥勇士遇到腹股溝傷患，缺陣多時，最後未能領軍打入季後賽，是他13年來首次缺席季後賽。去季湖人傾家蕩產簽到安東尼戴維斯（Anthony Davis），加上兩位球星健康上陣，紫金兵團最終如願拿下久違十年的NBA總冠軍。惟今季二人再受傷患困擾，衞冕的湖人最終在首圈被太陽淘汰，亦是占士生涯首次在季後賽首圈下馬。對於不如意的湖人生涯，熱火總裁萊利就表示會考慮跟占士重聚，並願意為對方打開大門。占士在2010-14年效力熱火，領軍贏過兩屆總冠軍。

76歲的萊利就說：「如果他打給我，通知我他會來（熱火），我會在門墊下放低鑰匙。我會這樣做，不過我質疑那條鑰匙，現在已經有點生鏽了。勒邦，看看他，他是史上最佳之一，在這裏的四年，是四年打入總決賽，兩個NBA總冠軍，是充滿刺激的四年，亦是熱火最光輝的時刻。我當然會祝福他一切安好，但若然他想回來，我會換一條新鑰匙放在門墊下。」他隨後還風趣說，自己可能因違規招募，被NBA總裁阿當施華（Adam Silver）罰款。不過占士去年跟湖人續約，其合約要到22/23球季才約滿，屆時他亦年近40歲。

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