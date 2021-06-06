牙買加短跑好手雪莉安費莎周六在京士頓一項田徑賽的女子100米以10秒63完成，成為僅次於已故世界紀錄保持者姬菲芙的歷來第二最快女性。

34歲的雪莉安費莎是女子100米的兩屆奧運金牌得主及四屆世界錦標賽冠軍，她在周六的比賽跑出10秒63的33年來最快時間，打破與同胞兼里約奧運冠軍伊蓮湯遜共同保持的10秒7牙買加紀錄，並以0.01秒超越在2009年跑出10秒64的美國跑手積達，成為歷來第二最快的女性，她在賽後坦言對造出此時間感到意外。

2017年在兒子出生前後曾經離開田徑比賽逾一年的雪莉安費莎表示，沒想過自己可以跑得那麼快，她又謂︰「這場比賽沒有壓力，我只是想在全國錦標賽（6月24至27日）之前比賽一場，那是我真正期待的賽事。」牙買加錦標賽女子100米三甲得主將入選國家隊參加7月的東京奧運。

雪莉安費莎的10秒63是女子100米歷來第四快時間，這項目的世界紀錄仍是美國姬菲芙1988年締造的10秒49，同年她亦曾跑出10秒61和10秒62。

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