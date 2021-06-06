經過忙碌的球季，球員和領隊們終可放假鬆一鬆，陪伴家人共享天倫之樂。日前當選英超今季最佳領隊的曼城主帥哥迪奧拿，周六就帶同兒子Marius跟昔日的巴塞隆拿隊友兼巴塞教練朗度高文，轉戰高爾夫球場進行「父子對決」，結果哥帥和兒子成功贏出。

巴塞魯營球場是兩位領隊相識的地方，朗奴高文於1989年加盟，而哥迪奧拿翌年升上巴塞一隊，兩人齊齊在時任教練兼巴塞足球教父告魯夫麾下作戰，更被安排同房。哥帥在高文幫助下融入球隊，從此結下多年的兄弟情緣。雖然兩人擔任教練後不時會在球場碰頭，但沒影響他們的友情，這天他們就帶同兒子一起轉戰高爾夫，最後由哥迪奧拿和Marius贏出，兩對父子在友賽後亦合照留影。

兩人除在足球壇取得成功，場外的家庭亦都幸福美滿。哥帥不時會帶家人露面，除了18歲的Marius，他和太太Cristina Serra還有位20歲的大女Maria和13歲的小女兒Valentina，子女們都遺傳到媽媽的優良基因，尤其大女相當漂亮，他們一家人就在曼聯英超封王時現身伊蒂哈德球場。至於高文亦有兩位兒子，分別是這天跟他一齊對陣哥帥的Ronald Jr，以及Tim。

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