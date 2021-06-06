周日法網，5號種籽的薜斯柏斯面對12號種籽的巴斯達，這位希臘球手以6:3、6:2及7:5，直落三盤擊敗對手晉級，他8強的對手，將會是2號種籽的梅韋迪夫，這位俄羅斯球手同樣以直落三盤擊敗智利球手基斯甸加利晉身16強。

1米93高的薜斯柏斯今仗開局不錯，在第二局打破巴斯達的發球局，一度領先至局數3:0，戰至第7局，巴斯達曾兩度「刁時」叫糊，但都未被薜斯柏斯守住，最終拿下這局，更以6:3贏下第一盤。第二盤，這位希臘球手繼續強勢，先在第1和第3局打破對方的發球局，結果31分鐘就以局數6:2拿下第二盤。

第三盤巴斯達先在第2局打破薜斯柏斯的發球局，更一度領先局數4:1，其後薜斯柏斯發力，局數追到5:5平手，可惜這位西班牙球手在第11局連續四球失誤，再次被薜斯柏斯破發，最後更以0:40被對手拿下決勝局，結果薜斯柏斯以2小時零7分鐘，擊敗巴斯達殺入8強。

薜斯柏斯的8強對手是同日同樣以直落三盤擊敗智利球手基斯甸加利的梅韋迪夫。梅韋迪夫在頭兩盤發揮不俗，輕鬆以6:2和6:1取勝，不過第三盤基斯甸加利急起直追，曾在第二局破發並一度領先至局數3:0。其後雙方局數打成5:5，在第11局，雙方更曾打出4次「刁時」，結果被梅韋迪夫破發反超局數，其後更以7:5贏下這盤，直落三盤淘汰基斯甸加利。

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