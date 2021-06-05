葡萄牙的基斯坦奴朗拿度（C朗）無疑是F組的最大看點，無論他今屆的表現是好是壞，都定必被外界以他和法國的基利安麥巴比作為比較。另一方面，今季在球會表現低迷的迪姆華拿能否在國家隊重拾信心同樣值得關注。

C朗過去一年在祖雲達斯的表現雖然不及以往耀眼，但毫無疑問仍是葡萄牙的入球重心。葡萄牙在今屆歐國盃外圍賽一共射入22球，其中的11球就由C朗射入，足證他的重要性。C朗過去入球無數，然而他曾經4次對德國和6次對法國，但從未射破這兩支球隊的大門，今屆能否出現零的突破值得留意。

法國前鋒麥巴比可說是今季歐洲球壇最多產的射手之一，今季為巴黎聖日耳門上陣47次射入42球。年僅22歲的麥巴比很大機會能夠繼前輩施丹之後，成為另一位達成「足球大滿貫」的法國球員，而今屆的歐國盃將會是他的重要一步。

相比起如日中天的麥巴比，過去一季對德國的迪姆華拿來說卻是噩夢，除了在車路士發揮不濟外，今年他三次為德國披甲都未能破門，相信他定必希望在今屆歐國盃一洗頹風重拾信心。

效力德甲緬恩斯的施沙拉爾歷來為匈牙利射入過23球，是球隊近年最多國際賽入球的球員。可惜這位33歲老將今季因傷缺席了上半季賽事後，到季尾仍未回復狀態，今季僅射入2球。

F組各隊焦點球星

基斯坦奴朗拿度

國家隊上陣次數：173次

國家隊入球：103球

簡評：外圍賽表現勇銳，今屆或最後一次於歐國盃亮相。

基利安麥巴比

國家隊上陣次數：42次

國家隊入球：16球

簡評：歐洲球王接班人，首次參加歐國盃表現值得期待。

迪姆華拿

國家隊上陣次數：38次

國家隊入球：15球

簡評：過去一季表現水準以下，力求於歐國盃重拾信心。

施沙拉爾

國家隊上陣次數：69次

國家隊入球：23球

簡評：匈牙利現役最多國際賽入球者，惟近年無甚表現。

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