英格蘭領隊修夫基證實，球隊會無視任何負面反應，在2020歐洲國家盃期間繼續在比賽開始前單膝跪地。

英格蘭上周三在米杜士堡的河畔球場友賽奧地利，開賽前球員單膝跪地以示反對種族歧視，但被全場觀眾報以噓聲。修夫基當時表示「有些人不明白那訊息」。周日，英格蘭將回到河畔球場友賽羅馬尼亞，進行歐國盃前最後一場友賽，修夫基周六在賽前記者會上則表示，他們比以往任何時候都更加有決心要在歐國盃期間繼續跪地。

修夫基說︰「那些人應該要站在年輕球員的角度，如果是他們孩子處於那種情況他們會怎樣？我們接受可能會有負面的反應，我們會無視它並且繼續。」他在BBC Radio 5 Live Sport中補充︰「我們討論過是否有更好的方法，現在是否有更具影響力的方式？但目前，考慮到日前發生的事，我們並不準備後退。」

「我們覺得那是錯的而我們會屈服於外來壓力，我們認為這並不恰當。在這一點上我們全隊是團結一致。」修夫基並表示，他的球員在歐國盃期間將不會回答有關這個題目的問題。

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