法國作為2018年世界盃冠軍得主，加上陣容上未有太多的變動下又有前鋒賓施馬回歸，實在是如虎添翼，故這次歐國盃再被視為奪冠大熱。隊內的中場主力保羅普巴就將法國形容為「PlayStation球隊」，意味着是一支在遊戲中只會出現的球隊，但一日未奪冠的話，球隊依然要繼續保持謙虛的態度。

對比起3年前的世界盃，這次法國隊依然有多達14人有份參加當時的世盃，而且這次又有賓施華事隔近6年回歸高盧雄雞，可以說是加強了法國隊最弱的一環。雖然法國隊整體陣容上看似強大，但普巴認為最終無法奪冠的話，一切也毫無意義：「我們擁有一支PlayStation球隊，不過如果球隊無法贏下冠軍的話，我們就只是一支PlayStation球隊。」

普巴又提到賓施馬的回歸能夠令到球隊實力增加，惟球隊需要以謙虛的心態出戰歐國盃：「我們不能夠令球迷失望，在賓施馬回歸之後，人們對球隊就會有更多的期待。很高興看到一支這樣的球隊，這是一種榮譽，但你需要在場上作出表現。成為世界盃冠軍之後，我們就會被期待做得更多，所以我們需要保持謙虛，這不是結果，我們要繼續腳踏實地。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講