無論你喜不喜歡勒邦占士也好，他的確有過一夫當關，萬夫莫開的日子，在騎士傷兵滿營，支援不足的比賽，也能以一人之力對抗全世界。可是這份氣概和膽色，近年近乎消失，今次季後賽多次放棄回防，垂頭喪氣，不再是那個說到做到，將勝負一肩挑起的領袖。在LBJ和AD以外，是否再次大換血，由頭開始？LBJ又老一歲，能否維持同樣的水準？這個暑假，湖人管理層恐怕寢食難安。

湖人孖寶仍有合約，LBJ到22/23球季，AD則是24/25，所以不用擔心離隊，但其他球員方面，只有古斯馬（Kyle Kuzma）、樸比（Kentavious Caldwell-Pope）和馬克加素仍有合約，至於多次表達打得不開心的夏利爾，下季則是球員選項，會走會留仍是未知數。包括賀頓特加（Talen Horton-Tucker）、卡路素（Alex Caruso）和舒路達（Dennis Schroder）都會成為自由身，當中「小黑」季中兩度拒絕續約，先是2年3,400萬，其後是4年8,400萬，結果首輪表現起起伏伏，上場射9中0，以及前一場射13中3，就算湖人球迷也笑他不自量力，還想要更高薪合約。問題是湖人在薪金上限不多下，能否以相若價錢找到一位正選級的控衞，目前他與湖人的合約至8月1日，如湖人不提早續約，就會成為不受限自由身，屆時湖人就要看市場定價，才能博一鋪。

昔日LBJ的隊友方程式很簡單，幾個出色的射手，一個小球中鋒，加上視乎需要的角色球員，拉開空間，已足夠打入總決賽，但說的是「大帝」的巔峯年代；由今季所見，傷患加上年紀，越來越慢，在西岸更快的球速下，不要說進攻，連防守也相當吃力，教練禾高（Frank Vogel）究竟應把他放在1還是3、4號位，也很頭痛。不回防，與球證投訴，都代表了LBJ經常在尾段氣力用盡，下季會是37歲，上陣時間會更短，在他更多在外圍搵食後，湖人需要的是一個能夠入楔分波的球員，吸引包夾，如此才能讓LBJ繼續發揮作用，當然AD的補防也是不可或缺，因今季已經常見到LBJ未能跟上。

其他球員方面，今場未有上陣的杜蒙特據報仍被視為湖人未來藍圖，但球隊的taxpayer midlevel exception是否足夠，也是疑問；至於馬基夫莫里士（Markieff Morris）、馬菲斯（Wesley Matthews）和麥利摩亞（Ben McLemore）也未知去留，但湖人補強的手段不多，可能仍要繼續起用。

湖人高層最主要的考慮，是LBJ又老一歲後，能否繼續打出超級球星的威力，如果不能，那球隊是否有新人足以成長到球星的級數，補上不足？如古斯馬未達預期，那湖人仍可考慮用他、KCP和2027年的首圈選秀權，去交換其他球星，但如此一來，球隊又未必有足夠薪金空間留住其他球員。在下季保證合約已高達1.17億美元下，湖人的確是進退兩難，因昔日不少人樂意免費來投，是想贏冠軍，但今日如網隊才是「真大腿」，難以再吸引更多老將來博冠軍。打從一開始簽下LBJ，湖人高層已清楚是場豪賭，結果一座冠軍，一次無緣季後賽，一次首圈出局，這結果，不知湖人球迷是否滿意？

仙道彬

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