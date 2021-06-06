公鹿周六季後賽於東岸次圈G1不敵網隊，他們落敗關鍵除外圍準繩欠佳，綠葉球員表現亦完敗網隊。勇士前鋒祖蒙特格連（Draymond Green）賽後一語中的，認為「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）持球策動攻勢的戰術太易被看穿，已被網隊部署好解決方法。

字母哥是公鹿今仗唯一有「正常」發揮的球員，他整晚24投16中獲34分11籃板，惟其餘隊友沒人得分逾20分。第二進攻手米度頓（Khris Middleton）23投6中得13分，起手投全隊最多7球三分的控衞賀里迪（Jrue Holiday）亦只入2球，球隊三分命中率低至兩成。今仗兩隊的板凳得分亦成比賽分野，公鹿後備球員雖共取得17分，但有11分是於最後3分餘鐘，網隊領先近15分的垃圾時間拿下，意味着公鹿板凳首3節得分只有6分。反而網隊綠葉球員今仗表現突出，除三巨頭外其餘球員包辦61分、11球三分，有24分來自板凳球員，發揮出色成網隊致勝關鍵。

今仗在內線強轟26分的字母哥賽後受訪稱，公鹿今仗手感冰冷，跟球隊首圈淘汰熱火後休息了頗長時間有一定關係。他們於5月30日打完G4後，休息了整整一周，故球隊回到激烈的季後賽時，感覺有生疏及入局較慢：「我們今天真的不在狀態，就像首輪打熱火的G1一樣，接下來我們必須表現得更好。」

格連賽後亦道出重點，他認為公鹿多次由字母哥發動進攻切入籃下，球隊內線缺少空間之餘，外圍也沒得到足夠機會，當他運球被施壓時傳球的能力有限。網隊的部署亦是限制最大威脅的字母哥，讓他傳出外圍予其他球員投籃。格連稱公鹿不可再沿用常規賽的做法，讓字母哥持球策動攻勢，這戰術太易被網隊預測，反而他需要更多去做切入的部份，能在內線牽制更多防守，亦為外圍射手拉到更多空間。

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