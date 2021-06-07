曼聯球迷反格拉沙的激烈示威暫時告一段落，班主格拉沙家族似乎想以行動挽回民心，周日終於下令「揼水」使1,100萬鎊（約1.2億港元），今夏為奧脫福球場進行改善工程，據悉紅魔會為奧脫福及卡靈頓訓練基地加裝新射燈，同時改善座位安全及把更衣室設備升級等。

紅魔的奧脫福球場有部份設施陳舊的問題，有球迷歸咎於格拉沙家族多年來被指對球場及設備缺乏投資，成為早前爆發球迷示威的導火線之一。經過近日的示威，格拉沙今次終點頭，花費1,100萬鎊進行改善工程。除了會為球場加裝新射燈，亦訂購了1,500個膠櫈座位，改善觀眾席的安全問題。

此外，奧脫福主、客隊更衣室區域的設備亦會進行升級及翻新，並就疫情增設一些電子設備，以及推出全新的售票系統等等。曼聯男、女子隊在訓練基地的球場及設施亦會在改善工程的清單之中。早前的示威令奧脫福大門被破壞，球會除在入口處加裝鋼板及圍欄，亦已將大門維修好。

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